Drie ministers pleiten voor volledige opening middelbaar onderwijs

Leerlingen van middelbare scholen en mbo's zouden na de meivakantie weer elke dag naar school moeten kunnen. Dat bepleiten de ministers Koolmees (Sociale Zaken), Hoekstra (Financiën) en Van 't Wout (Economische Zaken), zo blijkt uit vrijgegeven vergaderstukken.

Deze scholieren krijgen nu nog minstens een dag in de week fysiek onderwijs. Zij zouden volgens de ministers weer volledig naar school kunnen als daar de afstandsregel wordt losgelaten. De bewindslieden wijzen erop dat jongeren van 13 tot 17 jaar nergens onderling 1,5 meter afstand hoeven te houden, behalve op school.

Achterstanden die leerlingen oplopen, kunnen volgens Koolmees, Hoekstra en Van 't Wout leiden tot permanente schade. Leerlingen halen niet hun niveau en dat heeft uiteindelijk nadelige gevolgen voor hun baankansen, productiviteit en inkomen. Uiteindelijk heeft dat dan weer "negatieve permanente effecten voor de economie".

Niet enthousiast

Het kabinet heeft het Outbreak Management Team om advies gevraagd. Maar het OMT vindt het nog te vroeg om de 1,5 meter op scholen half mei los te laten. Die stap sluit volgens de deskundigen waarschijnlijk het beste aan bij de versoepelingen die vooralsnog eind mei op tafel liggen. "Maar veel hangt af van in welke mate en met welke snelheid het aantal besmettingen gaat teruglopen", schrijft het OMT.

Vakbond CNV Onderwijs is zacht gezegd niet enthousiast. "Waardeloos en ridicuul", noemt de vakbond het idee van de drie ministers. "We zitten met slecht geventileerde lokalen die gewoon nog niet op orde zijn." Ook de Algemene Onderwijsbond kan zich niet vinden in het voorstel. "Wij vinden het verantwoord als het OMT het verantwoord vindt."