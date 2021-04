Woordvoerder en bondgenoot Navalny aangehouden, voorafgaand aan demonstraties

Navalny hoopt dat in heel Rusland honderdduizenden mensen de straat opgaan om levensreddende medische hulp voor hem te eisen. Navalny ging in een strafkamp in hongerstaking, omdat hij niet goed behandeld zou worden voor pijn in zijn benen en rug. Zijn eigen artsen mogen niet bij hem.

Op basis van gegevens van bloedonderzoek zeggen ze dat hij elk moment kan doodgaan. "Alleen een massale publieke vertoning kan Navalny nog redden", zeiden politieke medestanders in een video op YouTube. De regering zegt dat de demonstraties illegaal zijn.

"Zoals altijd, denken ze dat de demonstraties niet doorgaan, als de leiders worden opgepakt, zei een medewerker van Navalny. "Dat klopt natuurlijk niet."

Toespraak Poetin

President Poetin spreekt vandaag beide kamers van het parlement toe. Daarin zal hij het onder meer hebben over de economische ontwikkeling, de lage olieprijzen en de coronapandemie. Ook wordt verwacht dat hij op de crisis in de verhouding met het Westen ingaat en de militaire opbouw aan de grens met Oekraïne.