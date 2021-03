Navalny: ik mag niet slapen, ik word hiermee gemarteld

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny heeft via zijn advocaten naar buiten gebracht dat hij in zijn cel door bewakers uit zijn slaap wordt gehouden. Hij zou ieder uur worden wakkergemaakt en dat noemt hij marteling.

Ook zei Navalny in twee verklaringen dat hij lijdt aan hevige pijn in zijn rug en benen, maar dat een doktersconsult hem is geweigerd. Volgens een van de advocaten verkeert de Rus momenteel in slechte gezondheid: "Een van zijn benen functioneert zo goed als niet."

Navalny zou wel een MRI-scan hebben gehad, maar de uitslag daarvan zou niet aan hem verteld zijn. Ook adequate medicatie, op de pijnstiller ibuprofen na, zou hem wekenlang zijn geweigerd.

Hoger beroep

Joelia Navalnaya, de vrouw van Navalny, heeft de Russische autoriteiten opgeroepen hem onmiddellijk vrij te laten. Op Instagram schrijft zij dat de celstraf die is opgelegd aan haar man, wraak van het Kremlin is vanwege zijn rol als oppositieleider.

Eind vorige maand werd Navalny in hoger beroep veroordeeld tot een straf van 3,5 jaar in een strafkamp, minus de periode die hij in voorarrest zat. Hij kreeg die straf opgelegd, formeel omdat hij de voorwaarden van een voorwaardelijke straf in 2014 niet had nageleefd. Diezelfde maand werd hij ook veroordeeld voor belediging van een oorlogsveteraan.

De oppositieleider staat bekend als een belangrijke criticus van president Poetin. In de voorbije maanden wist hij tienduizenden mensen de straat op te krijgen om te demonstreren voor zijn vrijlating.