Tyrannosaurus was groot en angstaanjagend, maar liep helemaal niet zo hard

Het was een van de allergrootste dinosauriërs en zeker een van de angstaanjagendste, de tyrannosaurus of T. rex. Uit nieuw Nederlands onderzoek blijkt nu dat hij, anders dan werd aangenomen, helemaal niet zo hard liep. Als hij het rustig aan deed, liep hij met zo'n 4,6 kilometer per uur over de aarde, dat is net zo snel als een wandelende mens. Zijn 'topsnelheid' lag wel een stuk hoger.

De enorme staart van de tyrannosaurus speelde een belangrijke rol bij de manier waarop hij zich voortbewoog, blijkt uit het onderzoek, dat is gedaan door student bewegingswetenschappen Pasha van Bijlert, in samenwerking met Naturalis in Leiden.

Van Bijlert maakte gebruik van de kennis dat mensen en dieren zich het liefst voortbewegen bij een snelheid die het minste energie kost, dus zo efficiënt mogelijk is. Dat punt wordt bereikt als een lichaam een regelmatige beweging maakt en daarbij in een prettig ritme komt. Resonantie heet dat verschijnsel. Een mens maakt daarbij gebruik van het zwaaien van zijn armen en benen en bij de tyrannosaurus was zijn enorme staart daarvoor van groot belang.

Bekijk hier hoe Van Bijlert uitlegt hoe hij zijn onderzoek heeft gedaan: