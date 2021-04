Geen extra geld voor zorgbonus, oppositie staat met lege handen

Het demissionaire kabinet hoeft geen 765 miljoen euro extra uit te trekken voor een bonus voor het zorgpersoneel. Een voorstel van alle dertien oppositiepartijen haalde zojuist in de Tweede Kamer geen meerderheid.

Demissionair minister Van Ark voor Medische Zorg zal op korte termijn een besluit nemen over de exacte hoogte van de netto bonus en welke zorgmedewerkers dit bedrag dan zullen krijgen. Het gaat over een bedrag tussen de 200 en 240 euro netto voor alle zorgmedewerkers, of 500 euro netto voor een beperkte groep die veel met coronapatiënten werken.

Dilemma

Over de hoogte van de zorgbonus voor 2021 is vorige week stevig gediscussieerd tijdens het debat over de corona-aanpak van het kabinet naar aanleiding van een brief van Van Ark. In die brief schetste ze haar dilemma met betrekking tot de beloofde waardering voor het harde werk van het zorgpersoneel.

In totaal heeft het kabinet dit jaar 720 miljoen euro voor de zorgbonus vrijgemaakt en dat is niet genoeg om alle zorgmedewerkers 500 euro netto te geven. Het bedrag kan ook verdeeld worden over alle zorgmedewerkers, maar dan komt de bonus uit op een bedrag tussen de 200 en 240 euro.

Vrekkigheid

De oppositie sprak er schande van. SP-leider Marijnissen vond het onbegrijpelijk dat het kabinet wel een miljard euro uitgeeft voor experimenten met proefevenementen. PVV-leider Wilders snapte de "vrekkigheid" van het kabinet niet.

Minister Van Ark zei dat het kabinet demissionair is en daarom geen extra geld kan uitgeven. Ook benadrukte ze dat vorig jaar al meer dan 2 miljard euro is uitgegeven aan een extraatje voor het zorgpersoneel. In 2020 kreeg alle medewerkers een bedrag van zo'n 1000 euro.

De motie van de oppositie voor extra financiële middelen haalde 72 stemmen, dus geen meerderheid. Minister Van Ark zal snel laten weten hoe ze het huidige bedrag precies gaat verdelen.

De kans is groot dat de minister kiest voor een lager bedrag voor alle medewerkers. In het debat vorige week liet ze haar voorkeur doorklinken voor die optie, maar een definitief besluit is dus nog niet genomen.