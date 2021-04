Nog een concurrent voor Clubhouse, Facebook mengt zich in de strijd

Een voor een hebben ze zich gemeld met hun eigen variant op Clubhouse: van Twitter tot Spotify en nu ook Facebook. Allemaal willen ze een plek creëren waar mensen in een virtuele 'kamer' over een onderwerp kunnen praten. Daarmee is het duidelijk dat Clubhouse iets heeft ontdekt met veel potentie. In zekere zin zijn de plannen van concurrenten dan ook een compliment voor het platform. Maar dat gaat gepaard met de boodschap aan de bedenkers: zet je schrap.

Het zijn weliswaar allemaal verschillende apps, die mensen om verschillende redenen gebruiken. Maar in de kern willen Facebook en co hetzelfde: dat gebruikers bij hén zoveel mogelijk tijd doorbrengen. Dat kan zijn om ervoor te zorgen dat je zoveel mogelijk advertenties kunt verkopen (Facebook), of zodat de waarde van abonnement steeds groter wordt (Spotify).

Interesse lijkt af te nemen

Het betekent dat Clubhouse nog meer zijn best zal moeten doen. Het is weliswaar de geestelijk vader van het concept live audio op sociale media, maar dat betekent niet dat Clubhouse daarin ook de grootste gaat worden. Een paar jaar geleden had Snapchat succes met foto's en video's die na 24 uur verdwijnen. Het concept, dat inmiddels bekend is als Stories, werd vervolgens gretig overgenomen door onder meer Instagram. Het bleek daar een enorm succes en voorkwam dat gebruikers een reden hadden om over te stappen.

De belangstelling in Clubhouse lijkt ondertussen wat te af te nemen. Volgens cijfers van marktonderzoeker Sensor Tower is het aantal downloads sinds maart flink gedaald; in april (tot en met afgelopen zaterdag 616.000 downloads wereldwijd) is er vooralsnog geen stabilisering zichtbaar, maar juist een verdere daling. Hoeveel mensen de app daadwerkelijk gebruiken is niet duidelijk.

Na een piek in februari is het aantal downloads in maart flink afgenomen: