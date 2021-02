In drukke markt hoopt socialemedia-app Clubhouse door te breken met audio

De naam geeft het verder al weg: het idee is een soort clubhuis, waarbij er in theorie oneindig veel virtuele rooms (kamers) zijn. Hier vinden gesprekken plaats, over allerlei onderwerpen. Je kunt als gebruiker een gesprek starten, in een kamer spreken of gewoon meeluisteren. Kamers kunnen openbaar of gesloten zijn. Ook kun je kamers en gebruikers volgen zodat je weet wanneer nieuwe gesprekken plaatsvinden.

Het model lijkt inmiddels populair te zijn onder Amerikaanse sterren.

Alleen op uitnodiging

De app is op dit moment invite-only. Dus wie een uitnodiging weet te bemachtigen hoort nu nog bij een enigszins exclusief clubje. Daarbij werkt de app alleen nog op Apples besturingssysteem iOS. De app begon vorig jaar maart; twee maanden later had het platform 1500 gebruikers.

Volgens marktonderzoeker Sensor Tower is Clubhouse in Nederland zo'n 14.000 keer geïnstalleerd. Of al die mensen de app ook gebruiken is niet te zeggen. Wereldwijd is de app zo'n 4,1 miljoen keer geïnstalleerd.

Clubhouse heeft onlangs 100 miljoen dollar aan investeringskapitaal opgehaald en de bedrijfswaarde zou zijn geschat op 1 miljard dollar. Op dit moment heeft de app nog geen verdienmodel.