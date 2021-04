Nederlandse supporters over nieuwe Super League: 'De brutaliteit is ongekend'

"Ik heb bijna met afschuw kennis genomen van dit plan", zegt Remco Ravenhorst van supportersvereniging Feyenoord. "De brutaliteit van die clubs is ongekend, en dan wordt het nieuws ook nog in het holst van de nacht naar buiten gebracht. En dat in een tijd waarin het in toenemende mate gaat over solidariteit, en waarin supporters belangrijk zijn om de clubs overeind te houden."

Ravenhorst vindt dat de verschillen tussen clubs juist kleiner moeten worden en niet groter. "Ook in Nederland, dat is wat voetbal mooi maakt. Als de omzet van de clubs zoveel gaat verschillen, dan kun je als kleine club nog zóveel geluk hebben, kampioen word je niet."

"Het zal hard gespeeld gaan worden en de lobbygroepen van beide partijen zijn sterk, maar toch denk ik niet dat die Super League er gaat komen."