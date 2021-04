Hoekstra: conclusies over ABN Amro helder en zeer pijnlijk

ABN Amro is ernstig tekortgeschoten in zijn poortwachtersrol. Dat oordeelt demissionair minister Hoekstra van Financiën na de schikking van 480 miljoen euro die de bank is overeengekomen met het Openbaar Ministerie.

ABN Amro wordt ervan verdacht te weinig te hebben gedaan om witwassen te voorkomen. Volgens justitie heeft de bank structureel ongebruikelijke transacties niet of niet op tijd gemeld. Daarbij zouden onder meer cliënten onvoldoende onderzocht zijn.

"De conclusies van het OM zijn helder en zeer pijnlijk", zegt Hoekstra. "Banken dienen de integriteit van ons financiële stelsel als poortwachters te bewaken en te beschermen. "Dit raakt aan het vertrouwen dat burgers moeten kunnen hebben in het financiële systeem."

Schuldwitwassen

Vorige maand nog werd het onderzoek uitgebreid met een verdenking van 'schuldwitwassen'. ABN had het vermoeden moeten hebben dat geld van bepaalde klanten mogelijk een criminele herkomst had, vindt het OM.

Hoekstra zegt dat hij in gesprek gaat met de raad van bestuur en raad van commissarissen, toezichthouder De Nederlandsche Bank en NL financial investments, dat namens de overheid de aandelen ABN Amro beheert. De bank is voor meer dan de helft in handen van de Nederlandse staat.