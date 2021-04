Dermatologen: 'Gratis zonnebrandcrème en meer schaduwplekken tegen huidkanker'

Er moeten meer schaduwplekken komen en op openbare plaatsen moet gratis zonnebrandcrème worden aangeboden. Dat staat in een actieplan van Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland, een samenwerking van onder meer de beroepsvereniging voor dermatologen (NVDV) en patiëntenorganisaties, om het aantal huidkankergevallen terug te dringen.

Het actieplan benadrukt dat maatregelen nodig zijn om met name kinderen te beschermen. Een verbrande huid op jonge leeftijd verdubbelt de kans om later huidkanker te krijgen. "Het zou mooi zijn als het voorkomen van zonschade eenzelfde geaccepteerde routine zou zijn als tandenpoetsen", valt te lezen in het actieplan.

Uv-straling

Huidkanker is met afstand de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland, terwijl deze vorm vaak te voorkomen is, zeggen de deskundigen. Van alle nieuwe kankerpatiënten heeft ruim de helft, zo'n 52 procent, huidkanker. In 2017 waren dat 67.000 patiënten. Vaak ontstaat huidkanker door overmatige en onbewuste blootstelling aan uv-straling, bijvoorbeeld tijdens het wandelen, fietsen of in de tuin werken.

De deskundigen pleiten daarom voor gratis zonnebrandcrème in onder meer sportkantines, op horecaterrassen en op bouwplaatsen. Ook moeten er in en rond parken en speeltuinen meer schaduwplekken worden gecreëerd, vinden ze.

Zonnebank

Daarnaast wijst de stuurgroep op de gevaren van het 'zonnen' onder een zonnebank. Die worden volgens de deskundigen nog altijd onderschat. Het collectief stelt dat mensen af moeten van het idee dat een door zon of zonnebank gebruinde huid gezond is.

"Huidkanker is zo veel meer dan 'even' een plekje weghalen", staat in het actieplan. De gevolgen kunnen groot zijn. Ongeveer een derde van de nieuwe patiënten ontwikkelt binnen vijf jaar opnieuw huidkanker.