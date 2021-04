Kabinet wil doorgaan met Fieldlabs, maar Breda moet zelf beslissen over 538-feest

Het kabinet ziet geen reden om te stoppen met de Fieldlab-evenementen die de komende tijd gepland staan, melden ingewijden aan de NOS. De gemeente Breda moet zelf beslissen of het omstreden 538-feest in die stad op 24 april doorgang kan vinden, stellen verschillende ministers. Een petitie tegen het evenement is dit weekend massaal ondertekend.

Het kabinet benadrukt dat de evenementen geen gewone feestjes zijn, maar dienen als onderzoek naar de vraag hoe grote bijeenkomsten weer kunnen plaatsvinden.

De burgemeester van Breda, Paul Depla, zei vanavond tegen Nieuwsuur dat hij eerst alle adviezen "zorgvuldig" wil afwegen voordat hij beslist of hij een vergunning verleent voor het evenement, waarbij 10.000 bezoekers welkom. "De maatschappelijke onrust zien we overal, zeker in de stad Breda", zegt Depla. Maar hij zegt ook te luisteren naar de "1,2 miljoen mensen" die geprobeerd hebben een ticket te kopen. "Dat is ook sentiment dat in de samenleving leeft."

Depla zei eerder op de dag nog steeds achter het 538-testevenement te staan. Ook hij benadrukte dat met dit evenement onderzocht kan worden hoe we op een "veilige manier" uit de crisis kunnen komen en evenementen kunnen organiseren.