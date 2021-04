8600 nieuwe besmettingen, al weken geen stijging meer in ziekenhuizen

2478 coronapatiënten in het ziekenhuis

In de ziekenhuizen is de bezetting in feite al bijna twee weken niet meer toegenomen. Op maandag 6 april lagen er 2498 covidpatiënten in het ziekenhuis; vandaag zijn dat er 20 minder.

De IC-bezetting is de afgelopen weken wel gestegen, zij het niet in een hoog tempo. Waar er twee weken geleden zo'n 750 covidpatiënten op de intensive care lagen, zijn dat er vandaag 808. Dat is wel een hoog aantal; vergelijkbaar met de eerste golf van vorig jaar.