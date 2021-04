Politie wacht oplichter op bij het ophalen van een pinpas in Den Haag

De Haagse politie heeft gisteren een 19-jarige jongen uit Alkmaar opgepakt toen hij onder valse voorwendselen een pinpas kwam ophalen bij een bewoner van de wijk Mariahoeve.

De jongen had de bewoner eerder gebeld vanaf een telefoonnummer dat leek op dat van de helpdesk van een bank. Zijn verhaal was dat vanuit het buitenland werd geprobeerd om geld over te maken op de rekening van de bewoner. Ook stelde hij vragen over het saldo op de rekening. Tot slot vertelde de zogenaamde bankmedewerker dat hij voor de veiligheid de pinpas kwam ophalen.

De Hagenaar vertrouwde het niet, belde zijn bank en de politie. Volgens Omroep West ging er meteen een rechercheur naar het huis en wachtte die daar samen met de bewoner tot de jongen uit Alkmaar kwam. Toen die aanbelde, gaf de bewoner aan dat hij zijn pinpas ging halen. In plaats daarvan liep de rechercheur naar de deur en hield de jongen aan voor poging tot oplichting.

Negen miljoen euro buit

De politie spreekt over 'bankhelpdeskfraude' en waarschuwt dat de verhalen van de oplichters soms betrouwbaar lijken, vooral omdat het het technisch goed mogelijk is om telefoonnummers te gebruiken die lijken op die van een bank. Alleen al het afgelopen jaar is er volgens de politie voor meer dan negen miljoen euro buitgemaakt met deze vorm van fraude.

Banken wijzen erop dat zij nooit telefonisch vragen om een pincode en dat bankmedewerkers nooit pinpassen komen ophalen. .