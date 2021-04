Koninklijke uitvaart met 30 aanwezigen: dit is het afscheid van prins Philip

Waar heeft de uitvaart plaats?

De dienst zal plaatshebben in de Sint-George-kapel op het terrein van Windsor Castle. De prins heeft de gehele coronapandemie met koningin Elizabeth doorgebracht in Windsor en is daar vorige week vrijdag ook overleden. Het echtpaar, dat in 1947 trouwde, heeft ontzettend veel tijd doorgebracht in Windsor, een plek die ze als hun echte woonadres beschouwden. Buckingham Palace was meer het werkpaleis.

De kapel, waar in 2018 Harry en Meghan zijn getrouwd, is de laatste rustplaats van tien voormalig Britse koningen of koninginnen. Ook de urn van prinses Margaret, de zus van de koningin, staat er. De prins zal uiteindelijk worden bijgezet in de koninklijke graftombe, onder de kapel.

De aartsbisschop van de Anglicaanse kerk, Justin Welby, zal de genodigden welkom heten, begeleid met een militaire erehaag en de speciale doedelzakspelers van de Britse marine. Gevolgd door het Britse volkslied. Een koor van slechts vier personen zal tijdens de dienst enkele liederen ten gehore brengen.