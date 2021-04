Steeds meer experimenten met wijk- en buurtrechters

Hoe zorg je ervoor dat de rechtspraak sneller, duidelijker en toegankelijker wordt voor burgers? Om antwoord te vinden op die vraag lopen er in heel Nederland zo'n 60 experimenten met verschillende vormen van wijk-en buurtrechters. En er komen steeds meer pilots bij.

Robine de Lange-Tegelaar is voorzitter van de Regiegroep Innovatie, waar ze alle pilots landelijk monitoren. Ook stellen ze financiële en organisatorische ondersteuning beschikbaar: "Rechters hebben altijd de behoefte om te verbeteren waar dat kan, maar zulke pilots worden nu echt gestimuleerd door gerechtsbesturen."

Ook het feit dat de verschillende experimenten nu landelijk gecoördineerd worden, heeft volgens De Lange-Tegelaar geholpen. "Eerder bleven pilots vaak lokaal en soms bloedde het dood. Maar nu we het landelijk coördineren en ook hulp bieden, voorkomen we dat. Ook kunnen verschillende plekken van elkaar leren. En als een schaap over de dam is, volgen er vanzelf meer."

Uiteindelijk worden alle initiatieven geëvalueerd om te kijken of ze kunnen leiden tot een landelijke aanpak. "Wij evalueren alle projecten zodat we een landelijke conclusie kunnen trekken om te kijken of we zo'n aanpak ook elders kunnen starten", zegt ze.

Multi-problematiek

Naast de snelheid, duidelijkheid en toegankelijkheid richten veel pilots zich ook op 'multi-problematiek'. Zo ook het project Wijkrechtspraak in Rotterdam. Verschillende instanties en een wijkrechter werken daarbij samen om een oplossing te vinden voor mensen met verschillende problemen.