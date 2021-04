Jaar cel voor schrijvers dreigbrieven naar windparkbouwers

De twee werden in juni 2019 opgepakt. Beiden zijn lid van actiegroepen tegen de windparken. Volgens de rechtbank blijkt hun betrokkenheid vooral uit de heimelijk opgenomen gesprekken tussen beide verdachten. In die gesprekken werd onder andere gesproken over het selecteren van bedrijven die een zwartboek met dreigende teksten moesten ontvangen.

De twee zeggen dat de brieven niet van hen afkomstig zijn. De man uit Meeden zat zes maanden in voorarrest, de man uit 2e Exloërmond zes weken.

Verzet

Omwonenden en actiegroepen verzetten zich tegen de windparken, tot aan de Raad van State toe. Dat kon de bouw niet stoppen.

Het windmolenpark langs de N33 bij de Groningse plaats Meeden is in de testfase. Daar zijn de geplande 35 windmolens geplaatst. De bouw van de windturbines van windpark De Drentse Monden en Oostermoer, westelijk van Stadskanaal, was vorige maand voor de helft klaar; 23 van 44 windturbines waren opgebouwd.