Rutte somber: mogelijk pas half mei versoepelingen

Premier Rutte zegt dat de coronamaatregelen mogelijk pas in de tweede week van mei versoepeld kunnen worden. "We gaan echt geen onverantwoorde dingen doen." Aanstaand weekend is er weer een Catshuis-overleg en als de cijfers dan geen dalende trend laten zien, wordt de datum van 28 april weer geschrapt.

Volgens hem staan de tot nu toe genoemde data - eerst 21 april en vervolgens 28 april - steeds "in potlood" in de agenda en kunnen ze ook zo weer worden weggehaald.

"We bekijken het van week tot week en daarbij is de situatie in de ziekenhuizen bepalend", zei Rutte vanmorgen. "Als 28 april niet kan, wordt het 3 of 6 mei. En anders is de eerstvolgende datum 13 mei."

Terrassen open

Dinsdag presenteerden de premier en minister De Jonge een uitgebreid openingsplan. Daarin staat dat, als de situatie het toelaat, er op 28 april een einde komt aan de avondklok en dat de terrassen op die datum onder voorwaarden weer open kunnen. Ook zou er dan een verruiming komen van de openstelling van de detailhandel.

Volgens Rutte lopen er op dit moment 160.000 mensen rond die het virus kunnen overdragen. "Dat zijn evenveel besmettelijken als tijdens de eerste golf. Echt heel veel dus." Daarnaast liggen er zo'n 800 mensen met corona op intensive care. terwijl er tussen de 1100 en 1200 ic-bedden zijn. "Ik wil ervoor zorgen dat als u of ik een auto-ongeluk of een hartaanval krijgen, wat ik niet hoop, wij ook een ic-plek kunnen krijgen."

Rutte denkt dat de cijfers aanstaand weekend niet opeens heel erg gedaald zullen zijn, "maar je wilt kijken of de nieuwe instroom aan het dalen is". Of dat het geval zal zijn, durft hij niet te zeggen. "Dat is als het voorspellen van het weer", dat ga ik niet doen."