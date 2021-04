'OM onderzoekt milieuvervuiling door fout gerecyclede grond'

Fouten met gerecyclede grond hebben op minstens tien plekken in Nederland tot zorgen over milieuvervuiling geleid, melden EenVandaag en Trouw. Het OM doet strafrechtelijk onderzoek naar Afvalstoffen Terminal Moerdijk (ATM), dat de grond produceerde.

Thermisch gereinigde grond wordt gebruikt in onder meer dijken en onder wegen. Het is een combinatie van grond afkomstig uit bodemsaneringen en teerhoudend asfaltgranulaat. Door extreme verhitting verdwijnen schadelijke stoffen normaal gesproken uit dat mengsel en vervolgens mag het gebruikt worden als industriegrond.

Op verschillende plekken lekken er vervuilende stoffen als arseen en benzeen in het grond- en oppervlaktewater. In Bunschoten kwam dat aan het licht toen een paar jaar geleden opvallend veel kalveren dood werden geboren of doodgingen. De dijk wordt daar nu voor 32 miljoen euro gesaneerd. In het Zeeuwse Perkpolder hebben boeren een rechtszaak aangespannen.

Productieproces stilgelegd

Volgens een bodemdeskundige die EenVandaag en Trouw spraken heeft ATM fouten gemaakt in het recycleproces. Er zouden stappen zijn overgeslagen waardoor bijvoorbeeld het benzeen niet verdampt is. In 2017 werd het productieproces door de Inspectie Leefomgeving en Transport al stilgelegd omdat ATM de regels niet volgde. Na aanpassing van het proces kon de productie weer hervat worden.

In een reactie aan EenVandaag en Trouw stelt ATM: "Wij worden regelmatig getoetst zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft." Het bedrijf suggereert dat het mogelijk in het gebruik van de grond is fout gegaan: "Op de keten tot toepassing na productie had ATM geen zicht. Klasse industriegrond kan enkel onder de juiste voorwaarden worden toegepast."