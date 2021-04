Cel en tbs voor dreigen met aanslag op Gay Pride

Een 32-jarige man uit Amsterdam is veroordeeld tot vijf maanden cel en tbs met voorwaarden voor het dreigen met een terroristische aanslag op de Gay Pride in de zomer van 2020 via Twitter en Whatsapp. Op soortgelijke wijze bedreigde hij Joden en politiemensen.

De straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Het OM wilde dat hij 253 dagen cel kreeg opgelegd en tbs met voorwaarden. Volgens het OM wilde Tahsin E. een aanslag plegen op deelnemers van de Canal Parade of op een politiebureau. De botenparade ging vorig jaar overigens niet door vanwege het coronavirus.

De rechtbank is er niet van overtuigd dat E. daadwerkelijk een terroristisch oogmerk had, schrijft AT5. De verdachte wordt daarom vrijgesproken van het voorbereiden van een terroristische aanslag en van het volgen van een terroristische training.

Dreigementen op sociale media

De politie kwam de man vorig jaar juni op het spoor na meldingen van de inlichtingen- en veiligheidsdienst AIVD en de Amerikaanse FBI. Op 7 augustus werd hij aangehouden. Bij hem thuis werden onder meer telefoons, waterstofperoxide en injectiespuiten in beslag genomen.

Op een van de telefoons stonden foto's en video's met wapens en oproepen van terreurgroep Islamitische Staat. Ook schreef E. op Twitter of iemand een kalasjnikov te koop had, omdat hij die "nodig had voor de Gay Pride-parade". Via WhatsApp had hij drie foto's gestuurd van politieagenten, gezien door een vizier, waarna hij schreef: "stinkdieren meer niet", schrijft NH Nieuws.

Volgens de rechtbank kunnen de dreigingen op sociale media "gevoelens van angst en onveiligheid oproepen in de samenleving". "Ook kan het andere mensen met extreme en radicale ideeën aanzetten tot het plegen van een aanslag of een misdrijf tegen bepaalde bevolkingsgroepen", aldus de rechtbank.

Uiting van frustraties

Gedragsdeskundigen onderzochten de Amsterdammer en zij stelden vast dat de man lijdt aan een autistische stoornis en verminderd toerekeningsvatbaar is. Zij adviseerden tbs met voorwaarden.

De verdachte heeft ontkend geradicaliseerd te zijn of een aanhanger van IS. De dreigementen op sociale media waren naar zijn zeggen provocerend bedoeld, om uiting te geven aan zijn frustraties.