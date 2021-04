OM eist meer dan acht maanden voor voorbereiden aanslag op politie of Gay Pride

Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van 253 dagen en tbs met voorwaarden tegen de man die verdacht wordt van het plannen van een aanslag, vorig jaar op een politiebureau of deelnemers aan de Gay Pride in Amsterdam.

De verdachte zou een terroristisch motief hebben gehad. Het aantal dagen celstraf komt overeen met de tijd die hij in voorarrest doorbracht.

Politiebureau

De politie kwam de 32-jarige Tahsin E. in juni vorig jaar op het spoor door een ambtsbericht van de inlichtingen- en veiligheidsdienst AIVD. Een maand later volgde een bericht van de FBI. "In beide berichten komt de naam van de verdachte naar voren en dat hij van plan is een aanslag op een politiebureau te plegen", zegt het OM.

Uit het onderzoek bleek onder meer dat E. bommen kan maken. Op 7 augustus werd hij aangehouden. Bij hem thuis werden telefoons, gegevensdragers en ook waterstofperoxide, injectiespuiten en maatbekers in beslag genomen.

Op een telefoon vond de politie video's en foto's met oorlogsbeelden, afbeeldingen van wapens en oproepen van de terreurgroep Islamitische Staat. Zoekopdrachten op zijn computer wezen erop dat hij een aanslag of aanslagen voorbereidde. Zo vroeg hij op Twitter of iemand een AK47 te koop had, omdat hij die "nodig had voor de Gay Pride-parade". Zijn kennis deelde hij met anderen.

Gedragsdeskundigen die E. onderzochten, vinden hem verminderd toerekeningsvatbaar. Zij adviseerden tbs met voorwaarden.

Advocaat: geen concreet plan

De advocaat van E. zegt dat haar cliënt geen concreet plan had om een aanslag te plegen en daarvoor ook geen spullen in huis had.

E. is eerder veroordeeld voor het maken van een ontstekingsmechanisme. Hij kreeg toen vier maanden cel. Ook dat vergrijp kwam voort uit zijn autistische stoornis en wapenfascinatie, zegt zijn advocaat.

De rechtbank doet op 15 april uitspraak.