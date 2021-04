Wat heeft een starter aan 0% overdrachtsbelasting als prijzen 15% stijgen?

Al bijna een jaar zoekt de 28-jarige Verica Kadinski-Gligorov een appartement in Apeldoorn binnen haar budget van 165.000 euro. Maar tot nu toe lukt dat niet. "Het is al heel moeilijk om iets tot die prijs te vinden en toen ik iets vond kwam ik er niet tussen. Ik heb twee keer een bod gedaan en kreeg twee keer bericht dat ik het niet ben geworden. Die nul procent overdrachtsbelasting heeft mij verder niet geholpen."

"Beleggers pikken nog steeds de krenten uit de pap", constateert de Zwolse makelaar Bärbel de Groot-Brouwer. "Ze kopen nog steeds goedkope appartementen op, die acht procent overdrachtsbelasting verdienen ze in een jaar terug. Het eerste jaar even geen rendement en daarna wel, denken ze dan. En beleggers kunnen vaak zonder voorbehoud van financiering kopen, dat vindt de verkoper ook fijn."

Wel geholpen

Toch zijn er ook starters die wel geholpen zijn door de regeling. Zoals de 25-jarige Mieke Aalders en haar vriend. Twee weken geleden werd hun bod van 240.000 euro op een rijtjeshuis in Zutphen geaccepteerd. "Door de nul procent overdrachtsbelasting waren we 4800 euro minder kwijt. We konden nu wat eigen geld inleggen en hadden een iets lagere hypotheek nodig. Anders was het moeilijker geweest om de hypotheek rond te krijgen."

Ook de wethouders Wonen in Den Haag en Amsterdam zijn blij met de regeling, vooral dat beleggers nu meer moeten betalen. "Beleggers iets meer weren is een prima maatregel", zegt de Amsterdamse wethouder Laurens Ivens. "Voor starters betekent de verlaging een kleine stimulans, waardoor ze relatief iets minder in het nadeel zijn ten opzichte van beleggers."

'Meer maatregelen nodig'

"Appartementen van rond de twee, drie ton is precies het segment waar zowel beleggers als starters op azen in Den Haag", zegt de Haagse wethouder Martijn Balster. "Het is een groot probleem dat een groot deel van de appartementen wordt opgekocht en 'opgeknipt' in kamers door beleggers die ze veel te duur willen verhuren aan bijvoorbeeld arbeidsmigranten. Dus ik ben een groot voorstander van deze maatregel."

Wethouder Ivens in Amsterdam ziet graag dat een nieuw kabinet meer maatregelen neemt. "Effectiever is het om de concurrentie tussen beleggers en eigenaar-bewoners te voorkomen, door een zelfwoonplicht in te voeren. Gemeenten kunnen dan betaalbare woningen aanwijzen die alleen door eigenaar-bewoners bewoond mogen worden, en dus niet door beleggers opgekocht kunnen worden om vervolgens duur te verhuren."

Maximale huurprijs

Ook pleit hij voor het invoeren van een maximale huurprijs in de vrijehuursector. "Hierdoor zullen beleggers minder hoge bedragen bieden op koopwoningen." Het kabinet heeft voor dit jaar wel een maximale huurverhoging ingevoerd voor de vrije sector van 2,4 procent. Maar die geldt dus voor lopende huurcontracten, niet voor de huur aan het begin van een contract.

Maar ook met zulke maatregelen zal de woningmarkt voorlopig overspannen blijven door het grote tekort aan woningen. Want bijna iedereen is het eens dat voor een gezondere woningmarkt er snel veel huizen bijgebouwd moeten worden. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.