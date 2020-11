Akkoord met linkse oppositie: minder huurstijging, 450 miljoen voor leefbare wijken

Het kabinet heeft de woonplannen voor 2021 aangepast. De huurverhoging in de vrije sector wordt beperkt tot het inflatiepercentage plus 1 procent daarbovenop. Ook komt er 450 miljoen euro vrij voor de verduurzaming van leefbare wijken en houden alleenstaanden gemakkelijker toegang tot een sociale huurwoning.

De oppositiepartijen PvdA en GroenLinks hebben een definitief akkoord bereikt met de ministers Ollongren van Wonen en Hoekstra van Financiën, zo melden bronnen aan de NOS. Vandaag bespreekt de ministerraad de deal.

Ollongren en Hoekstra gingen in september al op zoek naar steun bij de linkse partijen om de woonbegroting door de Tweede en Eerste Kamer te krijgen. In de Eerste Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. Dus besloten de twee ministers om in de Tweede Kamer rond te kijken naar oppositiepartijen die het draagvlak voor de woonplannen kon vergroten en problemen in de Eerste Kamer kon voorkomen.

Van tafel

PvdA-leider Asscher en GroenLinks-voorman Klaver hebben diverse gesprekken gevoerd met de twee ministers. Maar de gesprekken liepen niet altijd even soepel. De twee partijen wilden iets terug voor hun steun.

De geplande huurverhoging in de vrije sector van 2,5 procent plus inflatie moest bijvoorbeeld van tafel. Ook moest veel geld naar de aanpak van kwetsbare wijken en de aanpassing van de inkomensgrens voor sociale huurwoningen moest van de baan.

Door deze aanpassing van de inkomensgrens werd het voor alleenstaanden wel erg moeilijk om nog een sociale huurwoning te krijgen, was de vrees van de oppositie. Er werd gesproken van een 'single-straf'. Die is nu geschrapt.

Maandag praat de Tweede Kamer over de woonbegroting.