Ollongren zoekt steun bij linkse partijen voor woonbegroting

Minister Ollongren van Wonen is bij verschillende oppositiepartijen op zoek naar steun voor haar begroting. Vandaag bracht ze een bezoek aan PvdA-leider Asscher en afgelopen vrijdag was ze al te gast bij GroenLinks. Ze heeft steun van buiten de coalitie nodig om haar woonbegroting door het parlement te krijgen.

Ollongren heeft vooral een probleem in de Eerste Kamer, waar de coalitie slechts 32 van de 75 zetels heeft. De minister heeft een slechte verhouding met de senaat. In juni werd daar nog een motie van afkeuring tegen haar aangenomen, omdat ze weigerde de huren voor dit jaar te bevriezen.

De linkse partijen hebben wel hun eisen voor steun. PvdA en GroenLinks willen een forse verlaging, en het liefst afschaffing van de verhuurdersheffing. Die betalen corporaties over hun sociale huurwoningen. Volgens de partijen zit die belasting de verhuurders in de weg. Ze hebben daardoor te weinig geld om te bouwen en zijn gedwongen hogere huren te vragen.

Prinsjesdag

Vorige week lekte uit dat het kabinet op Prinsjesdag zal bekendmaken dat de heffing structureel met 200 miljoen euro omlaaggaat, van 1,9 naar 1,7 miljard euro. Een deel van dat geld kan gebruikt worden voor huurverlagingen voor mensen met een laag inkomen, de rest voor nieuwbouw.

"Wat er nu ligt, is niet genoeg voor de PvdA", zei Asscher na afloop van het gesprek met Ollongren. Het halveren van de verhuurdersheffing zou volgens de PvdA-leider een beter idee zijn. "Het kabinet heeft de pinpas gevonden om de crisis aan te pakken, behalve voor het wonen."

Verduurzamen

Eerder dronk de minister dus al een kopje koffie bij GroenLinks. Een woordvoerder van de partij zegt daarover: "We hebben het gehad over ons verzet tegen de huurverhogingen. Juist in deze tijd moet er gebouwd en verduurzaamd worden."

Leden van het kabinet zijn de laatste tijd vaker te vinden in de gangen van de oppositiepartijen in de Kamer. De ministers Koolmees, Wiebes en Hoekstra waren er al eerder op zoek naar meerderheden voor hun plannen.