Achterkleinkinderen prins Philip niet bij uitvaart

Buckingham Palace heeft de gastenlijst bekendgemaakt voor de begrafenis van prins Philip. De uitvaart vindt zoals bekend plaats in kleine familiekring. Ook andere details over de uitvaart van de vrijdag overleden prins zijn nu naar buiten gebracht.

Philips achterkleinkinderen, onder wie prins George, prinses Charlotte en prins Louis, de kinderen van prins William en zijn vrouw Kate, zijn er niet bij, waarschijnlijk omdat zij te jong worden geacht. De 30 aanwezigen zijn maar een fractie van de 800 gasten die zouden zijn verwacht als er geen coronamaatregelen zouden zijn.

De begrafenis is zaterdag om 16.00 uur (Nederlandse tijd) in St. George's Chapel op Windsor Castle en zal beginnen met een minuut stilte. De familie zal in paren arriveren en in de kerk een mondkapje dragen. Om die reden zal koningin Elizabeth ook alleen zitten en zal het koor uit slechts vier zangers bestaan. Niemand mag meezingen.

Prins William en prins Harry, Philips kleinkinderen, zullen niet naast elkaar lopen bij de wandeling naar de kapel. Tussen de broers zal hun neef Peter Philips lopen, het oudste kind van prinses Anne.

Zelf geregeld

Philip regelde zelf al een groot deel van zijn uitvaart. Zo wordt zijn kist in een op maat gemaakte Land Rover vervoerd en zal een selectie van zijn militaire medailles op het altaar liggen tijdens de dienst. Niemand van de aanwezigen zal een militair uniform dragen.

Niet alleen de achterkleinkinderen van Philip zullen afwezig zijn, ook onder anderen Meghan is er niet bij. De hertogin van Sussex en vrouw van prins Harry blijft in de VS op advies van haar arts, omdat ze zwanger is. Ook Sarah Ferguson, de ex-vrouw van prins Andrew en moeder van de prinsessen Eugenie en Beatrice, is niet aanwezig.

Prins Philip overleed vorige week vrijdag op 99-jarige leeftijd. Volgens het koninklijk paleis is hij rustig gestorven, twee maanden voor zijn 100ste verjaardag.

