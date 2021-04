Oud-politieman Chauvin legt geen verklaring af in rechtszaak George Floyd

Op 25 mei 2020 werd de zwarte George Floyd in de boeien geslagen na een melding dat hij met een vals briefje van 20 dollar sigaretten had gekocht. Politieagent Chauvin drukte vervolgens minutenlang zijn knie op de nek van Floyd, die op straat lag en riep dat hij geen lucht kreeg. De 46-jarige Floyd overleed in het ziekenhuis. Beelden van de arrestatie leidden internationaal tot grote protesten tegen racisme en politiegeweld.