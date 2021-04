NAVO-troepen verlaten Afghanistan, maar wat voor land laten ze achter?

Voor 11 september 2021 moeten alle buitenlandse militairen Afghanistan verlaten, precies twintig jaar na de aanslagen van 9/11 die de aanleiding waren voor de invasie. De Amerikaanse president Biden lichtte dit plan gisteren toe op een bijeenkomst van de NAVO. Nederland, samen met de rest van de NAVO-troepen, vertrekt ook voor die datum.

"We hebben altijd gezegd dat we er niet kunnen blijven zonder de VS", zegt demissionair minister Bijleveld van Defensie in het NOS Radio 1 Journaal. "We zijn er natuurlijk naartoe gegaan na de aanslagen in de VS en we hebben ook de militaire steun nodig van dat land. Het was desondanks geen makkelijk besluit, we hebben er een enorme inspanning geleverd."

Volgens Bijleveld ontstaat er door het vertrek een onzekere situatie. "Er zijn geen afspraken gemaakt tussen de Afghaanse regering en de Taliban. We moeten realistisch zijn: het vertrek kan gevolgen hebben voor de geboekte resultaten."

Toch denkt ze dat de missie geslaagd is. "Natuurlijk is nu niet alles geregeld, maar het land is geen uitvalsbasis meer voor terroristen die aanslagen plegen in onze hoofdsteden. Ook is de positie van vrouwen verbeterd, de levensverwachting omhooggegaan en de kindersterfte gedaald."

'Geen ruimte meer voor goede keuzes'

Op de vraag of het vertrek een verstandig besluit is, reageert Thomas Ruttig van het Afghanistan Analysts Network stellig: "Er was geen ruimte meer voor goede keuzes. De Amerikanen hebben vorig jaar bij de onderhandelingen al te veel bewegingsruimte aan de Taliban gegeven."

"Sommige Afghanen denken dat het uiteindelijk goed is dat de NAVO zich terugtrekt", zegt Jorrit Kamminga van het Clingendael Instituut. "Maar er is ook veel angst dat het betekent dat veel van de vrijheden die de afgelopen jaren zijn verworven, zullen wegvallen. We hebben geen idee wat de politieke realiteit de komende tijd zal zijn."

Vooral onder vrouwen heerst er angst. Eerder gaf de Taliban al aan dat het de grondwet en het rechtssysteem wil vervangen. Ook de 'Talibanisering' van de eigen overheid speelt een rol: er werden recent meer beperkingen aan vrouwen opgelegd, zoals een zangverbod. "Vrouwenorganisaties zijn dan ook bang dat zij vrijheden moeten inleveren wanneer de internationale gemeenschap vertrekt", zegt Kamminga.