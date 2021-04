Alle NAVO-troepen snel weg uit Afghanistan, ook Nederlanders vertrekken

De NAVO trekt alle 10.000 militairen terug uit Afghanistan. Dat heeft secretaris-generaal Stoltenberg op een bijeenkomst in Brussel bekendgemaakt. Ook de Nederlandse militairen vertrekken uit het land. De algehele aftocht gebeurt in navolging van het terugtrekken van Amerikaanse en Duitse troepen voor 11 september, precies twintig jaar na de aanslagen op het World Trade Center in New York.

Stoltenberg zegt dat de terugtrekking op 1 mei begint. Binnen enkele maanden moeten alle troepen weg zijn, zegt hij. "Het terugtrekken zal op ordelijke, gecoördineerde en voortvarende wijze gebeuren."

Nederlandse militairen zitten sinds 2002 in Afghanistan, voornamelijk in de provincie Uruzgan en later ook in Kunduz. Op dit moment zijn ruim 160 Nederlandse militairen in het land gestationeerd.

Nog tachtig militairen daarheen

In februari kondigde minister van Defensie Bijleveld dat er nog eens tachtig Nederlandse manschappen naar Afghanistan gaan. Het kabinet is nog steeds van plan om hen te sturen al moet de ministerraad dat besluit formeel nog nemen. Die manschappen zijn bedoeld ter overbrugging van de troepenaftocht.

De aftocht van de NAVO-troepen kan voor een onzekere situatie zorgen, de extra manschappen worden daarom in het kader van extra beveiliging van de al aanwezige manschappen gestuurd.

Gisteren meldden Amerikaanse functionarissen al dat president Biden de troepen terug wil trekken uit Afghanistan. Biden lichtte dat besluit vandaag toe op een bijeenkomst van de NAVO. Hij wil in mei beginnen met het terugtrekken van de militairen, voor 11 september moeten alle Amerikaanse troepen het land verlaten hebben.

"Het is tijd om de langste oorlog van Amerika te beëindigen", zei Biden, maar hij voegde eraan toe dat hij dat niet overhaast wil doen. "We gaan het op een verantwoordelijke, weloverwogen en veilige manier doen en we zullen het doen in volledige afstemming met onze bondgenoten en partners, die nu meer troepen in Afghanistan hebben dan wij." De VS heeft nu ruim 2500 militairen in Afghanistan.

Al langer sceptisch

Het besluit tot de aftocht is misschien wel de belangrijkste beslissing op het gebied van buitenlands beleid voor Biden tot dusver, schrijft het Amerikaanse persbureau AP. Hij is was al veel langer sceptisch over de Amerikaanse missie in Afghanistan. Al tijdens zijn vicepresidentschap onder Obama drong Biden aan op een kleinere Amerikaanse rol bij de bestrijding van terrorisme in het land.

De aftocht komt op een moment dat de radicale Taliban, die na de Amerikaans-Britse invasie in 2002 werd verdreven, de macht terug heeft gepakt in grote delen van Afghanistan. Overigens leidt het besluit van Biden ertoe dat de Amerikaanse militairen langer in Afghanistan blijven dan zijn voorganger Trump voor ogen had. Die was met de Taliban en de Afghaanse regering overeengekomen voor 1 mei uit Afghanistan weg te zijn.

Trump sprak destijds met de streng-islamitische beweging af dat ze vredesbesprekingen zouden voeren met de regering van president Ghani. Daar is tot nu toe nog niets van terechtgekomen. De regering van Biden heeft beide partijen onder druk gezet om tot een staakt-het-vuren te komen en de dialoog voort te zetten.