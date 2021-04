Rekenkamer Rotterdam: risico op vooringenomen uitkomsten door gebruik algoritmes

Vanwege discriminatiewetgeving mag er niet op bepaalde achtergrondkenmerken zoals afkomst geselecteerd worden. Maar indirect kan via het algoritme toch geconcludeerd worden of iemand van niet-Nederlandse komaf is, zegt de Rekenkamer: "Een voorbeeld hiervan is het niveau van spreekvaardigheid van de Nederlandse taal, maar ook of een burger inburgeringsbehoeftig is en de buurt waarin hij staat ingeschreven."

De Rekenkamer is verder kritisch op de gebrekkige transparantie rondom het algoritme. Het onderzoek stelt dat het "niet navolgbaar [is] welke keuzes rondom ethische vraagstukken zijn gemaakt". Voor de burger is het daarnaast "onmogelijk goed zicht te krijgen op hoe het algoritme een rol speelt bij de uitnodiging voor een heronderzoek".

Er is geen centrale regisseur voor de algoritmes en niemand is "integraal eindverantwoordelijk". Daarnaast wordt niet geëvalueerd of het gebruik van algoritmes beter werkt dan de traditionele methode. Officieel is het gebruik van het uitkeringsalgoritme nog een pilot, maar volgens de Rekenkamer is niet duidelijk gedefinieerd wanneer het algoritme goed genoeg werkt om definitief in gebruik genomen te worden.

Risico-inschatting

De gemeente Rotterdam kan zich voor een groot deel vinden in het onderzoek, maar is het niet eens met alle conclusies, staat in een reactie in het rapport. Volgens de gemeente is het algoritme bedoeld om juist minder burgers te belasten met heronderzoek, als daar geen reden voor is. De kans dat er een vooringenomen besluit genomen wordt, wordt verkleind doordat de heronderzoeken altijd door mensen plaatsvinden, stelt de gemeente: "Hierbij willen we benadrukken dat het algoritme niet de uitkomst geeft of iemand een fraudeur is. Het gaat echt om een risico-inschatting."

Eerder liep in Rotterdam-Zuid een proef met het omstreden SyRI-systeem. Daarbij werden systemen van verschillende instanties aan elkaar gekoppeld om risicoprofielen van fraudeurs op te stellen. De rechter zette vorig jaar een streep door het gebruik van SyRI. Begin dit jaar concludeerde de Algemene Rekenkamer dat er beter toezicht moet komen op het gebruik van algoritmes door overheidsinstanties.