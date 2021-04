Getroffen bewoners rond Tata Steel: 'Ik kom nooit meer van mijn klachten af'

De Dorpsraad van Wijk aan Zee, een van de dorpen onder de rook van Tata Steel, is geschrokken van de uitkomst van het nieuwe onderzoek van het RIVM, over de gezondheid van inwoners rond de staalfabriek. "Keer op keer blijkt dat er van alles mis is, maar wat ik niet wist, is dat klachten als benauwdheid en prikkende ogen bij ons meer voorkomen dan in woonwijken in de buurt van andere industriegebieden in Nederland", zegt Linda Valent van de Dorpsraad.

Voor het onderzoek van het RIVM werd de luchtkwaliteit gemeten rondom de staalfabriek en vergeleken met andere plaatsen in Nederland zonder zware industrie. Daaruit kwam naar voren dat mensen rond het gebied van IJmond vaker last hebben van acute gezondheidsklachten dan elders in Nederland.

"Het rapport is heel duidelijk: het moet klaar zijn met de vervuiling", zegt Valent in het radioprogramma Nieuws en Co. "De overheid en Tata moeten een andere koers aanslaan, want dit kan zo niet langer."