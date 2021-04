Onderzoek bevestigt vermoedens: bewoners rond Tata Steel IJmuiden vaker ziek

Het gebied rond Tata Steel in IJmuiden heeft geregeld een slechte luchtkwaliteit als gevolg van hoge concentraties fijnstof. De bevolking heeft vaker last van acute gezondheidsklachten als hoofdpijn en misselijkheid dan elders in Nederland. Ook komen hartklachten, diabetes en longkanker vaker voor. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het RIVM.

Voor het onderzoek werd de luchtkwaliteit gemeten rondom de staalfabriek en vergeleken met andere plaatsen in Nederland zonder zware industrie. Ook werden gegevens van huisartsen vergeleken met die in andere industriegebieden in Nederland. Bij een aantal huisartsen werd uitgebreid vervolgonderzoek gedaan.

Het onderzoek door het RIVM is gedaan in samenwerking met de GGD en onderzoeksinstituut Nivel, in opdracht van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk.

Tata Steel komt later vandaag met een reactie.

Grafietregens

Aanleiding voor het onderzoek is de onrust onder de bevolking als gevolg van zogenoemde grafietregens en de stofwolken die regelmatig neerdalen op huizen en kinderspeelplaatsen. Ook ervaren de bewoners regelmatig stank- en geluidsoverlast van Tata Steel.

Uit het onderzoek blijkt dat de mensen in de omgeving van de staalfabriek vaker last hebben van misselijkheid, hoofdpijn, oogirritatie, jeuk en benauwdheid dan in andere gebieden in Nederland. Dat geldt ook voor chronische aandoeningen van het hart, longkanker, COPD en diabetes.

Eerder al constateerde de GGD een verhoogd aantal kankergevallen in het IJmondgebied. Het RIVM ontdekte in 2019 dat het stof van de staalfabriek dat neerdaalt in de omgeving, kankerverwekkende PAK's en zware metalen bevat. Het gaat onder meer om concentraties lood, mangaan en vanadium die schadelijk zijn voor de gezondheid en de ontwikkeling van jonge kinderen.