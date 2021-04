Agent in Minnesota die schoot op zwarte verdachte vervolgd voor doodslag

De agent die zondag in de Amerikaanse staat Minnesota een zwarte verdachte neerschoot, wordt vervolgd voor doodslag. Hierop staat in Minnesota een gevangenisstraf van maximaal tien jaar plus een geldboete tot 17.000 euro. De vrouw is vanmorgen opgepakt en naar een huis van bewaring overgebracht.

Agent Kim Potter (48) was zondag in een voorstad van Minneapolis aanwezig bij een verkeerscontrole. Daar lieten zij en een collega een auto stoppen, omdat de kentekenplaten verlopen waren. Achter het stuur zat de 20-jarige Daunte Wright.

De politie was op zoek naar hem omdat hij bij een rechtszaak niet was komen opdagen. Hij moest voor de rechtbank verschijnen omdat hij vorig jaar voor agenten was gevlucht. Hij had toen een vuurwapen bij zich waarvoor hij geen vergunning had.

Zondag had Wright geen wapen bij zich. Op beeld van de bodycam van Potter is te zien dat hij zich losrukt als een collega van Potter hem handboeien om wil doen. Als Wright achter het stuur van zijn auto kruipt wil Potter hem uitschakelen met haar stroomstootwapen maar ze trekt, naar het lijkt per ongeluk, haar pistool en schiet op Wright. Hij overleed korte tijd later.

Beelden van de bodycam van Potter: