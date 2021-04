Jacob (13) krijgt verblijfsvergunning en wordt niet uitgezet naar Armenië

"Hij kon het eerst niet geloven", zei Eikelboom op NPO Radio 1 over de eerste reactie van Jacob op het nieuws. Het leek erop dat de moeder en zoon zouden worden uitgezet naar Armenië. De twee vluchtten in 2015 voor de oorlog in Syrië. Met een boot kwamen ze via Griekenland naar Nederland, om met hun familie te worden herenigd.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst oordeelde dat de twee moesten worden uitgezet naar Armenië, omdat ze Armeense christenen zijn en de moeder een Armeens paspoort had. Dat had ze aangevraagd omdat ze dacht daarmee meer kans te maken op een verblijfsvergunning.

De twee tekenden protest aan tegen de uitzetting, omdat ze uit Syrië komen en Armenië niet goed kennen. Tina zei er één keer in haar leven gedurende vier dagen te zijn geweest om het paspoort op te halen. Jacob was er nog nooit geweest. Volgens advocaat Eikelboom is het bovendien discutabel of Armenië wel een veilig land is.

Petitie

Er werd een petitie opgestart, die meer dan 166.000 keer is ondertekend. Ook schoof de jongen vorige week aan bij talkshow De Vooravond om de kwestie te bespreken. Hij is havo-scholier op een school in het Gelderse Ubbergen.

Meerdere asielaanvragen werden afgewezen. Het is nog niet bekend waarom Tina en Jacob nu wel een verblijfsvergunning hebben gekregen. "Dat is niet met zekerheid te zeggen", legt Eikelboom uit. "Er stond nog een aanvraag open, wellicht dat juridische argumenten de doorslag hebben geven. Ook de petitie heeft geholpen. Ik denk dat iedereen inzag dat het onredelijk was om ze uit te zetten."