Chef vleeswaren verdwijnt en dat is geen bezuiniging, zegt Jumbo-baas

Zo'n 4500 werknemers van Jumbo moeten vanwege een reorganisatie opnieuw solliciteren op een baan in hun supermarkt. Maximaal 10 procent komt waarschijnlijk in een lagere functie terecht of moet helemaal vertrekken, zegt financieel topman Ton van Veen tegen de NOS.

Jumbo kondigde gisteren een nieuwe organisatiestructuur aan. Nu hebben verschillende afdelingen zoals die voor brood, voor vleeswaren en voor groente en fruit elk eigen leidinggevenden. Die afdelingen worden aangepast waardoor de functies van eerste verkoopmedewerker en afdelingschef vervallen.

De supermarkten worden gesplitst in twee 'aandachtsgebieden': een deel dat zich bezighoudt met dienstverlening aan klanten en een deel dat zich bezighoudt met 'de achterkant', de schoonmaak van de winkel en het vullen van de vakken. De filiaalmanager krijgt daarbij directer contact met werknemers op de vloer.

Bezuiniging

De mensen die werken in de functies die vervallen, moeten solliciteren op nieuwe functies die ontstaan. "Er zullen mensen zijn die promotie maken, maar je kunt niet uitsluiten dat in sommige gevallen geconstateerd wordt dat mensen een stapje terug moeten doen. Dat kan zijn in een andere winkel, of dat ze onverhoopt Jumbo moeten of willen verlaten."

Vakbond FNV noemde het vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal een verkapte bezuiniging van Jumbo. "Waarschijnlijk zit er een lager salaris achter", zei FNV-bestuurder Mari Martens.

Volgens Van Veen is het nieuwe organisatiemodel geen besparing. "Als mensen een stap omlaag gaan in schaal, krijgen ze een functietoeslag waardoor ze er niet op achteruitgaan. Die functietoeslag wordt ook jaarlijks geïndexeerd."

In de eerste twee jaar verwacht hij meer kwijt te zijn aan salariskosten door de nieuwe organisatiestructuur. Daarna denkt hij dat de loonkosten ten opzichte van de omzet gaan dalen.

Corona

Volgens hem wordt er al sinds 2018 aan het plan gewerkt en is het vanwege de coronacrisis extra nodig dat het er komt. Het moet ertoe leiden dat werknemers meer aandacht aan klanten kunnen besteden.

"Boodschappen doen is door corona niet altijd even leuk geweest. Met het einde van de crisis in zicht kunnen we hopelijk wat online klanten terughalen naar onze winkels."

De ondernemingsraad van Jumbo heeft met het plan ingestemd. De bonden werden vanmiddag door de supermarktketen bijgepraat over de plannen.