Tientallen migranten verdronken bij Djibouti

Zeker 42 migranten zijn verdronken toen hun boot kapseisde tussen Jemen en Djibouti, meldt VN-migratieorganisatie IOM. Onder de doden zijn zestien kinderen: acht jongens en acht meisjes.

Het zou gaan om Afrikanen die de oorlog in Jemen waren ontvlucht. Niet duidelijk is waardoor het schip omsloeg. Veertien opvarenden hebben de scheepsramp overleefd.

Overboord gezet op volle zee

Elk jaar maken tienduizenden jonge Afrikanen de oversteek naar Jemen, op zoek naar werk in de welvarende Golfstaten, stelt de IOM. Maar door corona zijn grenzen gesloten en stranden de migranten in Jemen, waar al jaren een oorlog woedt.

Wanhopig om weer naar huis te gaan, vallen ze volgens de IOM in handen van mensensmokkelaars die hen voor grote bedragen op niet-zeewaardige vaartuigen terug naar Afrika varen. Daarbij gebeurt het dat de migranten op volle zee overboord worden gezet.

In maart kwamen volgens IOM-cijfers 2343 migranten uit Jemen aan in Djibouti, tegen 1900 in februari. De meesten wilden doorreizen naar hun thuisland Ethiopië of Somalië.