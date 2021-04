Oproep na kaas-hack: 'Bestempel voedselvoorziening als vitale infrastructuur'

Volgens Bakker Logistiek was de beveiliging vóór de aanval op orde. Maar daar gelooft ethisch hacker en beveiligingsexpert Sijmen Ruwhof weinig van. "Het is heel lullig om te zeggen, maar dit was allemaal te voorkomen geweest. Als gijzelsoftware je bedrijfsnetwerk op slot zet, bewijst dat juist dat de beveiliging totaal niet op orde was."

Bakker-directeur Toon Verhoeven vermoedt dat de hack voortkwam uit het lek in Microsoft Exchange Server, dat vorige maand naar buiten kwam. "Veel bedrijven zijn via dat lek gehackt. Dat kritieke lek had men toen per omgaande moeten repareren", zegt Ruwhof daarover. "Dan had de gijzelsoftware waarschijnlijk niet geïnstalleerd kunnen worden. Als je zegt dat je beveiliging op orde is, dan heb ik daar bepaalde verwachtingen bij qua maatregelen. Maar daar gaat dit bedrijf absoluut niet aan voldoen."

Backupsysteem

Een bedrijf moet volgens Ruwhof onder meer regelmatig beveiligingstesten uitvoeren en continu monitoren of hackers op het netwerk zitten. "En je moet je IT-infrastructuur redundant maken. Dat betekent dat als er iets uitvalt of gehackt wordt, je altijd een recente back-up of andere IT-systemen klaar hebt staan, zodat de dienstverlening er niet uit ligt. Blijkbaar was de IT bij dit bedrijf niet redundant genoeg."

Dave Maasland van ESET denkt dat er mogelijk met verouderde systemen gewerkt is. "Bij bedrijven in de logistiek en de maakindustrie zie je vaak dat alles altijd moet draaien. Je legt niet even een lopende band stil om software te updaten, dan heb je meteen een probleem. Daardoor zie je in deze sectoren een bovengemiddeld gebruik van verouderde systemen, men is stugger met updaten."

'Hele bedrijfstak geworden'

Volgens ethisch hacker Ruwhof is gijzelsoftware de afgelopen jaren een "goed geoliede bedrijfstak" geworden onder criminelen. "Het is vrij laagdrempelig om in te zetten als crimineel. De opbrengst van je investeringen is hoog en de pakkans laag. Het is een ontwikkelde markt, met aanbieders van gijzelsoftware en bedrijfjes die je verdiende geld weer witwassen."

Hij vindt ook dat de overheid en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) meer zouden kunnen doen tegen dit soort aanvallen. "Veel bedrijven vallen buiten de scope van de dienstverlening van het NCSC. Dat leidt tot schrijnende situaties. Je kunt als overheid niet toekijken terwijl je weet hebt van het feit dat ergens de systemen wagenwijd open staan en het waarschijnlijk is dat criminelen naar binnen gaan."