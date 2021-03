Zeker 1200 Nederlandse servers vrijwel zeker besmet na lek in beveiliging Microsoft-programma

Zeker 1200 servers in Nederland blijken vatbaar voor een lek in een mailprogramma van Microsoft en zijn daardoor vrijwel zeker besmet. Dat meldt het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), dat de gevolgen voor Nederlandse bedrijven en organisaties groot noemt.

Het gaat om Microsoft Exchange Server, een programma dat door bedrijven en instellingen wordt gebruikt voor het verzenden van e-mail.

Als gevolg van de besmettingen zijn data gestolen en is malware geplaatst, zegt het NCSC, onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het NCSC constateert tevens dat er achterdeurtjes worden ingebouwd die kunnen worden gebruikt bij volgende aanvallen. Tevens wordt de toegang tot mailboxen aangeboden op de zwarte markt.

Het NCSC zegt dat bedrijven en organisaties erop voorbereid moeten zijn dat kwaadwillenden e-mails hebben gestolen of de mogelijkheid hebben gecreëerd om een ransomware-aanval uit te voeren op systemen.

Updates

Microsoft kwam deze maand zelf naar buiten met een bericht over de lekken en riep toen alle gebruikers op om zo snel mogelijk updates te installeren om het gat te dichten. Ongeveer 90 procent van de servers in Nederland is inmiddels geüpdatet. Maar volgens het NCSC zijn ook de servers die de updates al hebben geïnstalleerd kwetsbaar; kwaadwillenden kunnen al zijn binnengedrongen voordat Microsoft met de updates kwam.

Microsoft zei eerder dat de aanvallers aan China kunnen worden gelinkt. China ontkende er iets mee te maken te hebben.