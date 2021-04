Auto- en techsector spreken met Witte Huis over tekort computerchips

Het Witte Huis spreekt vandaag virtueel met het bedrijfsleven over de wereldwijde chiptekorten. Naast de chipindustrie zijn ook automakers vertegenwoordigd. Zij zijn hard geraakt door de tekorten. Diverse fabrikanten hebben productielijnen tijdelijk stil moeten leggen.

De problemen begonnen vorig voorjaar, toen door de coronacrisis de vraag naar auto's hard terugliep. Hierop besloten automakers bestellingen te annuleren. Maar de vraag naar chips in consumentenelektronica nam door het vele thuiswerken en thuiszitten juist toe. Toen de vraag naar auto's weer toenam en de productie werd herstart moesten de autofabrikanten achteraan in de rij aansluiten.

Al met al worden er twintig bedrijven verwacht bij de bijeenkomst van het Witte Huis - van chipfabrikanten Intel en TSMC tot de autofabrikanten Ford en General Motors. Ook president Biden doet kort mee. Volgens persbureau Bloomberg zou irritatie tussen automakers en elektronicafabrikanten, die vinden dat de auto-industrie te hoge eisen stelt, kunnen leiden tot spanningen tijdens het overleg.

Oplossing nog niet in zicht

De tekorten spelen nu al een paar maanden en een oplossing is op korte termijn niet in zicht. De verwachting is dat die tijdens de bijeenkomst ook niet gevonden zal worden.

Volgens Rem Korteweg, handelsspecialist van Instituut Clingendael, spelen er twee zaken rond deze bijeenkomst. "Het primaire onderwerp is de vraag hoe de regering-Biden kan helpen om de autoproductie weer op gang te brengen."

Maar ook nationale veiligheid speelt mee. "Het Witte Huis heeft zorgen over de kwetsbaarheid van de Amerikaanse economie ten aanzien van China." In de toeleveringsketen, het geheel aan bedrijven dat onderdelen levert voor het productieproces, speelt China een belangrijke rol. Volgens Korteweg zal de vraag meespelen of er niet een keten moet worden opgezet waar China niet bij betrokken is. "Dit zal niet expliciet op de agenda staan, maar het speelt wel mee."

Biden heeft al opdracht gegeven om goed naar de toeleveringsketen van de chipindustrie te kijken. Volgens Korteweg is het de vraag welke stappen de VS op dit vlak gaat zetten. Gaan ze hun eigen keten opzetten, of bijvoorbeeld samenwerken met Europa op dit vlak.

Andere belangen

En de vraag is in hoeverre ze de chipindustrie daarin meekrijgen. De belangen lopen niet per se parallel. Het bedrijfsleven kijkt bijvoorbeeld veel meer naar waar het goedkoopst en best geproduceerd kan worden, terwijl overheden ook de geopolitieke gevolgen in ogenschouw nemen.

De regering-Biden heeft, als onderdeel van de mega-investering in infrastructuur van ruim 2000 miljard, al aangekondigd dat ze 50 miljard dollar heeft geoormerkt voor de halfgeleiderindustrie. Het geld moet werken als stimulans voor productie, onderzoek en het ontwerpen van chips. Daarnaast wil men het National Semiconductor Technology Center oprichten.

The Wall Street Journal meldde eind maart dat Biden kan rekenen op steun van zowel Republikeinen als Democraten voor het plan. Men vreest achter te gaan lopen doordat China grotere investeringen doet in zijn eigen chipsector. Al vinden sommigen het geen goed idee om de industrie te subsidiëren

Plannen Europa

De Europese Commissie maakte onlangs ook bekend te willen investeren in de chipindustrie. De ambitie is om in 2030 het marktaandeel ruim te hebben verdubbeld naar 20 procent. Daarnaast zou de Europese sector zich meer moeten focussen op chips met veel rekenkracht. Bronnen in de chipindustrie zeiden eerder al tegen de NOS eraan te twijfelen of dat dit de juiste strategie is; de Europese chipindustrie zet juist in op andere computerchips.

De wereldwijde chipsector zit ondertussen ook niet stil. TSMC kondigde onlangs aan de komende drie jaar 100 miljard dollar te steken in productiecapaciteit en onderzoek. Daarvoor had Intel al 20 miljard dollar toegezegd.