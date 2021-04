Biden komt met biljoenenpakket waarmee VS 'de toekomst moet winnen'

Hij noemt het zelf de grootste investering in banen sinds de Tweede Wereldoorlog, een investering die maar eens in een generatie voorkomt. President Biden presenteerde woensdagmiddag (lokale tijd) zijn langverwachte plannen voor de Amerikaanse infrastructuur.

De Amerikaanse president wil ruim 2000 miljard dollar investeren in de bouw van wegen, bruggen, spoorwegen, havens, oplaadstations voor elektrische auto's en verbetering van het elektriciteit netwerk en daarmee miljoenen banen creëren.

"Om de concurrentie met China op het wereldtoneel te kunnen winnen" zei Biden. "We staan op een punt in de geschiedenis waarvan we later zullen zeggen: dat was het moment waarop Amerika de toekomst won."

Historisch

Bidens economische "Built Back Better Recovery Plan" bestaat uit twee delen; een banenplan, dat hij nu presenteert, en een sociaal pakket van maatregelen, waarin sociale wetgeving als kinderopvang en een beter betaalbare zorgverzekering voor iedereen wordt geregeld. De ruim 2 biljoen dollar die hij wil investeren komt bovenop het coronasteunpakket van 1,9 biljoen dollar.

De reden dat Biden het pakket in twee delen presenteert is dat het infrastructuur- en banenplan een grotere kans van slagen heeft om door het Congres goedgekeurd te worden. Er is landelijk brede steun voor het aanpakken van het slechte wegennet en de gevaarlijke bruggen.

Ook onder Republikeinen is die steun er, maar de vraag is of ze het Biden gunnen om dit historische wetsvoorstel erdoor te krijgen. Biden: "Door de geschiedenis heen was infrastructuur altijd iets onpartijdigs, daar moeten we weer naar terug. Er is geen reden waarom dit plan niet door beide partijen ondersteund kan worden."

'Paard van Troje'

Daar denken veel Republikeinen anders over. Die kijken met name naar hoe Biden zijn plannen wil financieren. Biden stelt onder meer een verhoging van de vennootschapsbelasting voor en wil belasting heffen op inkomsten die in het buitenland zijn vergaard. Beide zijn onderdeel van de belastingverlagingen van zijn voorganger Trump.

De Amerikaanse leider van de Republikeinen in de Senaat, Mitch McConnell, zei eerder: "Er is weinig enthousiasme van onze kant". Hij noemde het infrastructuurplan van de regering Biden een "Paard van Troje" om belastingverhogingen door te voeren.

Afbrokkelende infrastructuur

Het heropbouwplan is niet alleen bedoelt om de afbrokkelende infrastructuur aan te pakken en banen te creëren. De bedoeling is ook dat het tegemoetkomt aan de klimaatdoelstellingen door miljarden te investeren in de aanleg van oplaadstations voor elektrische auto's en het duurzaam maken van bestaande gebouwen.

Ook het hele elektriciteitsnetwerk zal worden vergroend en iedere Amerikaan moet toegang krijgen tot betaalbaar breedbandinternet. Tegelijkertijd wil de regering-Biden raciale ongelijkheid bestrijden, bijvoorbeeld door de leefomstandigheden van zwarte wijken (in de buurt van vervuilende havens of energiecentrales) te veranderen.

Modernisering

Een algehele modernisering van de ruggengraat van de Verenigde Staten, noemde Biden het, compleet met miljarden voor omscholingsprogramma's en research en development: "Als men mij vraagt of dit allemaal wel nodig is, dan zegt ik: datzelfde werd gezegd van het eerste ruimteprogramma en kijk wat voor nieuwe technologie ons dat heeft opgeleverd. Wij hebben het internet uitgevonden, maar tegenwoordig zitten nog steeds miljoenen huishoudens zonder."

Maar bovenal is de modernisering nodig om de concurrentie met China het hoofd te bieden, aldus Biden: "Dit is een strijd tussen democratie en autocratie. Als wij binnen onze democratie geen consensus meer weten te bereiken, dan winnen zij. Maar ik geloof erin dat we ons gezamenlijk kunnen inzetten voor de bevolking. Ik geloof dat we een meerderheid kunnen krijgen. Ik geloof erin."