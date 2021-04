1 jaar cel voor luizenbestrijders in fipronilzaak

De twee eigenaren van de bedrijven die verantwoordelijk worden gehouden voor de fipronilcrisis in 2017 zijn veroordeeld tot een jaar cel. Volgens de rechtbank hebben Martin van de B. uit Barneveld en Mathijs IJ. uit Nederhemert de volksgezondheid in gevaar gebracht.

De eis van het Openbaar Ministerie was twee jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

De twee mannen werden door pluimveehouders ingeschakeld om bloedluis aan te pakken, dat al jaren een groot probleem is in de sector. Met hun bedrijven Chickfriend en Chickclean verzorgden Van de B. en IJ. met succes de behandeling van de kippenstallen, totdat bleek dat hun bestrijdingsmiddel fipronil bevatte.

De verboden stof kwam in honderden pluimveestallen terecht en daardoor ook in eieren, mest en kippen. Miljoenen kippen moesten worden afgemaakt, hun eieren werden vernietigd. Ook sloot de overheid 180 pluimveebedrijven. De schade voor de sector liep in de tientallen miljoenen euro's.

List en bedrog

Fipronil mag niet worden gebruikt in de voedselketen. "Door dat wel te doen, zonder onderzoek te doen naar wat er in hun schoonmaakmiddel zat, hebben de verdachten de kans aanvaard dat voor de volksgezondheid gevaarlijke middelen gebruikt worden," aldus de rechtbank.

Van de B. en IJ. verklaarden bij een vorige zitting dat ze niet wisten wat er precies in hun bestrijdingsmiddel zat. Het Openbaar Ministerie vond dat ongeloofwaardig en zei dat ze tegenover pluimveehouders de samenstelling met opzet geheim hielden.

"De mannen bedienden zich van list en bedrog, met als enig doel om te cashen", zei een van de officieren van justitie bij de inhoudelijke behandeling. "Een enorme fraude in de voedselindustrie, een ongekend grote zaak."

Schadevergoeding

Zo'n 120 pluimveehouders stapten naar de rechter om een schadevergoeding te eisen van de mannen. Begin vorig jaar werden ze in het gelijk gesteld.

De kippenboeren stelden ook de Staat en vooral toezichthouder NVWA aansprakelijk, maar in die zaak kregen ze geen gelijk. Volgens het gerechtshof heeft de Staat in de fipronilzaak niet onrechtmatig of verkeerd gehandeld.