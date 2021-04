Meer mensen slachtoffer oplichting via nep-webwinkels

Oplichters hebben in de eerste maanden van dit jaar met nep-webwinkels al bijna net zoveel slachtoffers kunnen maken als in heel 2019. Ook ten opzichte van vorig jaar is een stijgende lijn te zien. Dat blijkt uit meldingen die de Fraudehelpdesk heeft binnengekregen.

Van januari tot en met half maart maakten bijna 1500 mensen melding van oplichting bij het webshoppen. De schade was bij elkaar meer dan 218.000 euro.

Vorig jaar zag de Fraudehelpdesk het aantal slachtoffers en de schade al meer dan verdubbelen ten opzichte van het jaar ervoor. Houdt de stijging van de afgelopen maanden aan, dan loopt de schade dit jaar op tot meer dan een miljoen euro.

Wel betalen, niets ontvangen

Het gaat om oplichting via online nepwinkels. Vaak proberen de oplichters de winkels minder verdacht te maken door in hun webadres de naam van een echte winkel te gebruiken, zoals dixons-dagdeals.com of bcc-acties.com. Ook de stijl van die winkels en de logo's nemen ze over.

Maar wie iets bestelt via de nepsites ontvangt niets of het verkeerde. Wel is er dan al betaald. Contact opnemen met de 'webwinkel' blijkt vaak onmogelijk of zinloos.

Volgens een woordvoerder van de Fraudehelpdesk ligt het voor de hand dat de coronapandemie de oplichters in de kaart speelt. Criminelen konden inspelen op specifieke behoeften van mensen in coronatijd, zoals de grote vraag naar mondkapjes, zelftests, desinfectiemiddelen maar ook fitnessapparaten.

Daarnaast heeft het virus voor een grotere groep onervaren online shoppers gezorgd. Mensen die voor corona niet of nauwelijks iets kochten via webwinkels, moesten dat in de afgelopen tijd soms toch doen omdat fysieke winkels gesloten waren. Postbezorger PostNL merkte eerder bij de presentatie van de jaarcijfers al op dat het aantal mensen dat voor het eerst een online aankoop deed was gestegen.

Hier kun je op letten

