'Astra-advies Gezondheidsraad leidt tot extra gezondheidsschade'

Het advies van de Gezondheidsraad om mensen jonger dan 60 niet meer te vaccineren met AstraZeneca leidt tot extra grote gezondheidsschade onder de bevolking. Een actiecomité van huisartsen, onder de naam Het Roer Moet Om, schrijft dat in een 'motie van afkeuring' die ze naar de Gezondheidsraad hebben gestuurd.

Het kabinet besloot afgelopen week dat mensen onder de 60 jaar niet meer met AstraZeneca worden gevaccineerd, na een advies van de Gezondheidsraad. Die kwam tot dat oordeel nadat bij enkele gevaccineerden naderhand bloedstollingsproblemen waren opgetreden.

Volgens het comité zijn zulke complicaties "uiterst zeldzaam", maar zijn de maatschappelijke gevolgen van het besluit groot. Het advies leidt tot vertraging bij het vaccineren en een kelderend vertrouwen in het vaccin, vrezen de huisartsen. Medisch handelen is nooit zonder risico, zegt het comité. Het is aan de artsen om daar samen met de patiënt een afweging in te maken.

In de motie van afkeuring doen de huisartsen de oproep om bij het vaccinatie-advies ook naar de maatschappelijke gevolgen te kijken. "Heb oog voor de ongewenste bijwerkingen van uw advies. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald", staat in de oproep.