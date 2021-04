Oekraïne: Rusland lokt ons uit tot conflict in Oost-Oekraïne

Rusland probeert Oekraïne uit te dagen tot escalatie van het conflict in de oostelijke Donbass-regio. Dat zegt de Oekraïense minister Taran van Defensie. Maar, zo benadrukt hij, Kiev zal "op een beschaafde manier" reageren op de Russische provocaties.

De afgelopen weken nemen de spanningen in Oost-Oekraïne weer toe. Dit jaar zijn al 26 Oekraïense militairen om het leven gekomen bij schermutselingen met milities uit de zelfverklaarde republieken Donetsk en Loegansk. De partijen geven elkaar de schuld van het opgelaaide geweld.

Tegelijkertijd heeft Rusland zijn militaire aanwezigheid in het grensgebied de afgelopen tijd versterkt. Deze week drong de Duitse bondskanselier Merkel bij de Russische president Poetin erop aan zijn troepen terug te trekken van de grens.

Volgens het Kremlin worden er alleen militaire oefeningen in de regio gehouden. Ook ontkent het betrokkenheid bij het conflict in Oost-Oekraïne. Wel waarschuwde Moskou afgelopen week Oekraïne om geen geweld te gebruiken in de regio, omdat het "Rusland ertoe zou kunnen dwingen in te grijpen om burgers in het gebied te beschermen", aldus een Kremlinwoordvoerder.

Niet laten chanteren

Volgens minister van Defensie Taran doet Rusland alsof de mensenrechten van de Russischtalige gemeenschap in Oost-Oekraïne worden geschonden. Doel daarvan is het aanwakkeren van de onrust in het gebied. Zo zou het Kremlin willen voorkomen dat Oekraïne kan toetreden tot de NAVO. Het westerse militaire bondgenootschap laat geen landen toe die verwikkeld zijn in een intern conflict.

Taran denkt dat de Russen met hun militaire aanwezigheid de Oekraïners tot concessies aan de onderhandelingstafel proberen te dwingen, onder meer over de Russische bezetting van de Krim. Maar Oekraïne zal zich niet laten chanteren, stelt de minister.

Overleg met Turkije

Later vandaag overlegt de Oekraïne president Zelensky met zijn Turkse ambtgenoot Erdogan. Hoewel Turkije en Rusland steeds nauwer samen werken op onder meer defensie- en energiegebied, heeft Turkije de Russische annexatie van de Krim veroordeeld. Ook in Syrië en Nagorno-Karabach stonden de twee landen (indirect) tegenover elkaar, maar sloten ze desondanks akkoorden.

Zelensky maakt zich hard voor toetreding tot de NAVO en belde afgelopen week onder meer de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk om toegang te krijgen tot het ondersteuningsprogramma van het bondgenootschap, bedoeld voor kandidaat-lidstaten.