Merkel belt met Poetin: haal militairen bij grens Oost-Oekraïne weg

Poetin sprak in het gesprek met Merkel van provocaties van Oekraïne, waardoor de spanningen aan de frontlinie zijn opgelopen. De regering in Kiev moet de eerder gemaakte afspraken strikt naleven, zei hij volgens het Kremlin. Dat wil zeggen een directe dialoog met de separatisten en een onafhankelijke status voor de regio's Loegansk en Donetsk, die worden gedomineerd door pro-Russische separatisten. Oekraïne wijst deze eisen van de hand.

De afgelopen tijd is het staakt-het-vuren in Oost-Oekraïne geregeld geschonden. De partijen geven elkaar de schuld van het oplaaien van het conflict. De NAVO uitte vorige week zijn bezorgdheid over de samentrekking van Russische troepen bij de grens. Het Kremlin zei dat dat nodig is voor de veiligheid van Rusland. Het ziet elke verplaatsing van NAVO-militairen naar Oekraïne als een bedreiging van de stabiliteit in het grensgebied.