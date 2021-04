Preventief testen voor toegang, wie betaalt de rekening?

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid (VWS) laat weten dat de gehele organisatie van de testevenementen van april tot eind augustus 185 miljoen euro per maand kost. In totaal zal het project 925 miljoen euro kosten. Wat de overheid per test betaalt, is volgens een woordvoerder niet eenvoudig te zeggen.

Stichting Open Nederland voert het project uit en heeft het testen uitbesteed aan één bedrijf: Lead Healthcare. VWS verwacht dat dit er meer zullen worden, omdat het aantal testen zal toenemen. De verwachting is dat de capaciteit van toegangstesten in mei op 400.000 per dag zit.

MKB-Nederland wil dat de overheid het toegangstesten volledig blijft vergoeden, ook na augustus. Volgens een woordvoerder kan je een ondernemer niet laten opdraaien voor kosten die in opdracht van de overheid gemaakt moeten worden: "En je kan ook niet de consument laten betalen, want dan is voor mensen met een grotere beurs meer mogelijk dan voor mensen met een kleinere."

Testen van werknemers

Dan zijn er bedrijven die hun werknemers preventief testen omdat thuiswerken geen optie is. De overheid betaalt hieraan mee: 20 euro per test. Eind maart kwam VWS met een tijdelijke regeling, er is een potje voor van 250 miljoen. Maar het kan bedrijven ook meer dan 20 euro kosten en dan moeten ze dus een deel zelf betalen.

"Dit is bedoeld als overgangsfase", zegt een woordvoerder van het ministerie. "Hierdoor worden bedrijven gestimuleerd met het preventief laten testen van hun werknemers." Als het potje leeg is of de einddatum van 31 mei is bereikt, is het de bedoeling dat bedrijven zelf de infrastructuur en kennis hebben om preventieve testen te regelen. En het dus ook helemaal zelf betalen.