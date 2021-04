Opnieuw onrust in Noord-Ierland, ondanks overlijden prins Philip

Uit respect voor het overlijden van prins Philip, waren in pro-Britse wijken posters opgehangen met de oproep om geen actie te voeren. Ook zijn protestmarsen en bijeenkomsten afgelast.

De politie riep eerder "iedereen met enige invloed in de gemeenschappen" op om jongeren te weerhouden van crimineel gedrag.

Het is sinds begin vorige week onrustig op meerdere plekken in Noord-Ierland. In de nacht van donderdag op vrijdag raakten 19 agenten gewond, schrijft de BBC. En in een week tijd raakten bij de ongeregeldheden meer dan zeventig politieagenten gewond, melden Noord-Ierse media.

De politie zette donderdagnacht voor het eerst in zes jaar een waterkanon in tegen de relschoppers. Het is onbekend hoeveel mensen gewond zijn geraakt.