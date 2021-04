StopAsianHate-demo in Amsterdam: 'Anti-Aziatisch racisme gaat verder dan schelden'

Hui-Hui Pan was in dierentuin Artis, voordat hier vorig jaar maart een lockdown werd ingesteld. "Ik was daar met mijn kinderen en door een gezin dat verderop stond werd tegen hun kinderen gezegd: 'Ga maar niet te dichtbij hen staan'. Alsof we besmettelijk waren. Ze dachten waarschijnlijk dat ik geen Nederlands sprak."

Pan constateert dat corona de situatie heeft verergerd, maar: "Het was al heel erg, het was alleen nooit zichtbaar en durfden ons er niet over uit te spreken." Volgens Pan heeft dat twee redenen. Allereerst dat veel Aziatische Nederlanders vanuit huis hebben meegekregen dat je je maar beter gedeisd kunt houden en geen problemen moet creëren.

Maar ook door hoe Nederlanders erop reageren als je je wél uitspreekt: "Vaak wordt het gebagatelliseerd, ook in de media. Het is maar een grapje, hoor je dan. Of kruip niet zo in de slachtofferrol. Terwijl mensen geen idee hebben wat het met je eigenwaarde doet als je jarenlang wordt uitgescholden."

Dat beaamt Vincent Yeers: "Vroeger dacht ik: when they go low, you go high. Sinds een jaar of twee zeg ik er wel wat van. En als ik mensen laat zien dat hun opmerkingen me raken, komt dat bij 80 tot 90 procent van de mensen ook aan. Het helpt om je erover uit te spreken."