De Jonge tegen ziekenhuizen: we gaan geen domme dingen doen

De ziekenhuizen kunnen erop rekenen dat "we in het zicht van de haven geen domme dingen gaan doen". Dat zei minister De Jonge vanmorgen naar aanleiding van de onrust over mogelijke versoepelingen vanaf 21 april.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) toonde zich gisteren stomverbaasd over een plan dat er ligt om de terrassen en winkels weer te openen en de avondklok af te schaffen. De koepelorganisatie wees erop dat het aantal patiënten, ook op de ic's, nog toeneemt en dat een groot deel van het personeel nog niet is gevaccineerd.

Doorslaggevend advies OMT

De Jonge vindt de noodkreet heel begrijpelijk. "Ze zeggen terecht: weten jullie het wel zeker?" Hij wijst erop dat het plan met versoepelingen nu bij de deskundigen van het OMT ligt en dat hun advies een doorslaggevende rol speelt.

"Ik kan niet vooruit lopen op de besluiten die we dinsdag gaan nemen", zegt De Jonge. Op die dag geven hij en premier Rutte weer een persconferentie over de coronamaatregelen. "Of en welke stappen we kunnen nemen, kunnen we dan pas zeggen."

Coronamoe

De demissionair minister van Volksgezondheid zegt behalve de ziekenhuizen, ook het gevoel in de samenleving goed te snappen. "Veel mensen zijn coronamoe. Dat ben ik zelf ook. En dat is ook de reden dat we perspectief moeten bieden."

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zei vanmorgen ook al dat er meerdere belangen spelen bij het al dan niet doorgaan van de versoepelingen. "We kijken naar de situatie in de ziekenhuizen, maar bijvoorbeeld ook naar de economie." Hij vindt dat ook de druk op bijvoorbeeld handhavers moet meewegen. Die hebben extra werk vanwege onder meer de avondklok.