'Gesubsidieerde Nederlandse zonneparken opgebouwd uit 'foute' Chinese panelen'

Zonneparken in Nederland die zijn gebouwd met overheidsgeld, bestaan uit panelen die afkomstig zijn van Chinese bedrijven die ervan worden beschuldigd de Oeigoerse moslimminderheid in het land in te zetten voor dwangarbeid, schrijft het FD.

De krant baseert zich op groot Amerikaans onderzoek waaruit zou blijken dat in de Chinese grondstoffenindustrie op grote schaal dwangarbeid wordt ingezet. Bijna alle grote Chinese fabrikanten van zonnepanelen hebben contracten met deze verdachte grondstoffenleveranciers.

Een belangrijke grondstof voor zonnepanelen, polysilicium, komt voornamelijk uit de westelijke Chinese regio Xinjiang, waar de Oeigoerse moslimminderheid wordt onderdrukt. De grondstof is afkomstig uit zand en is nodig om zonlicht om te zetten in stroom. Uit Xinjiang komen ook veel grondstoffen voor de kleding- en voedselindustrie.

Zonneparken

Volgens het FD zijn ook op de Nederlandse markt verdachte Chinese merken verkocht. De Nederlandse zonne-energiesector eist daarom duidelijkheid. In een reactie aan de krant zeggen drie groothandelaren dat ze op de hoogte zijn van de beschuldigingen en dat ze deze verder willen onderzoeken.

Bij de aanleg van zonneparken in Nederland wordt volgens het FD niet bijgehouden welk merk zonnepaneel wordt gebruikt. Wel is eenvoudig te achterhalen dat 'foute' zonnepanelen zijn gebruikt bij gesubsidieerde projecten in onder meer Almelo, Oosterhout en Anna Paulowna, aldus de krant. Het afgelopen jaar ging bijna 4,5 miljard euro overheidssteun naar zonnestroom.

Ook in Zweden en de Verenigde Staten is er commotie rond het onderwerp; de VS overweegt te stoppen met alle import van zonnepanelen uit het gebied.

Genocide

Een meerderheid van de Nederlandse Tweede Kamer oordeelde in februari dat de manier waarop China omgaat met de Oeigoeren genocide moet worden genoemd.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Economische Zaken wilden tegenover het FD niet reageren op het nieuws dat overheidsgeld is gebruikt.

NOS op 3 over de laatste ontwikkelingen rond de Oeigoeren in China: