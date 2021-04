Reiswereld vreest kostbare gevolgen faillissement D-reizen

Touroperators vrezen een miljoenenschade na het faillissement van D-reizen. Het bedrijf had vorig jaar aanbetalingen van klanten geïncasseerd voor reizen die vanwege corona niet hebben plaatsgevonden. De klanten kregen een voucher van D-reizen. De touroperators die de reis zouden uitvoeren kunnen geen aanspraak meer maken op de aanbetalingen, maar zijn toch verplicht om de reis alsnog uit te voeren of de voucher uit te keren.

Voor klanten zelf maakt het niet uit, zij krijgen hun voucher uiteindelijk vergoed vanuit de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR), maar touroperators zijn bang dat de SGR vervolgens bij hen aanklopt omdat zij verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de reis en dus aansprakelijk zijn als die reis niet doorgaat.

Geen rechtszaak over aanbetalingen

D-reizen was een belangrijke tussenpersoon voor de verkoop van reizen van touroperators. De aanbetalingen voor de boekingen kwamen bij D-reizen binnen. Die had het geld apart moeten zetten of, na aftrek van de bemiddelingskosten, over moeten maken aan de touroperators.

'Het gaat om bedragen die de klant wel heeft betaald aan D-reizen, maar D-reizen niet aan ons. En de klant heeft dan wel recht op uitvoering van die reis', zegt een woordvoerder van TUI. Voor hoeveel geld de touroperator het schip in gaat is nog niet duidelijk. 'Wij inventariseren nu alle boekingen die D-reizen bij TUI ondergebracht heeft.'

TUI probeerde voor de rechter af te dwingen dat D-reizen de aanbetalingen alsnog zou overdragen. De zitting zou gisteren plaatsvinden, maar dezelfde ochtend werd het bedrijf failliet verklaard.

Voucherfonds

Het nieuwe voucherfonds van 400 miljoen euro biedt geen soelaas. Reisorganisaties kunnen daar sinds kort terecht voor een lening bij de Nederlandse overheid, als ze onvoldoende geld in kas hebben om aflopende vouchers aan hun klanten uit te betalen. Maar dat geldt alleen voor vouchers die ze zelf hebben uitgegeven en dus niet voor de vouchers van D-reizen.

Voor de kleinere en middelgrote touroperators zou de schade wel eens fataal kunnen zijn in deze toch al moeilijke coronatijd. De koepel van reisorganisaties ANVR vreesde gisteren al voor een domino-effect waarbij het faillissement van D-reizen meerdere reisorganisaties om zou kunnen trekken.

De touroperators proberen intussen in kaart te brengen welk bedrag van de vouchers op hen zal worden verhaald. 'De grote lijnen hebben wij in beeld, maar de exacte schade is nog niet helemaal duidelijk. Uiteraard hopen we heel erg op een doorstart van D-reizen. Maar als dat niet lukt, hebben we een plan klaarliggen om het geld zo snel mogelijk terug te verdienen', zegt Natasja Eshuis, directeur van Travel Trend.