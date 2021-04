Verontwaardiging over stoelendans bij Erdogan, Von der Leyen moest toekijken

Een ontmoeting in Turkije van president Erdogan met EU-voorzitter Charles Michel en EU-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft tot verontwaardiging geleid in Brussel. De Turkse president bood Von der Leyen geen stoel aan in de vergaderzaal in hoofdstad Ankara. Ze stond er daardoor enige tijd wat ongemakkelijk bij.

Michel kon plaatsnemen in een stoel naast de president. Hij maakte geen aanstalten om zijn plek af te staan aan Von der Leyen. Ze probeerde de aandacht nog te trekken door nadrukkelijk "ehm" te zeggen. Uiteindelijk ging ze zitten op een bank die wat verder van de twee mannen af stond. Ze zat tegenover de Turkse minister van Buitenlandse Zaken en keek vervolgens toe hoe de pers foto's van Michel en Erdogan maakte.

Bekijk de beelden hier: